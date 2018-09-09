СМИ: «Ювентус» и «Мачестер Юнайтед» могут обменять Дибалу на Погба

«Манчестер Юнайтед» может обменять французского полузащитника Поля Погба на аргентинского нападающего «Ювентуса» Паоло Дибалу.

Об этом сообщает Calciomercato.it.

По информации издания, наставник манкунианцев Жозе Моуринью заинтересован в приобретении Дибалы. При этом «Ювентус» хочет вернуть Погба, с котором у Моуринью возник конфликт.

Погба выступает за «Манчестер Юнайтед», куда перешёл из туринского «Ювентуса», с 2016 года. В общей сложности он принял участие в 99 матчах за «красных дьяволов» и забил 17 мячей.

Ранее сообщалось, что Погба пообещал Моуринью не поднимать вопрос о своём трансфере до лета 2019 года.