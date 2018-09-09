СМИ: «Ювентус» и «Мачестер Юнайтед» могут обменять Дибалу на Погба
- Reuters
Об этом сообщает Calciomercato.it.
По информации издания, наставник манкунианцев Жозе Моуринью заинтересован в приобретении Дибалы. При этом «Ювентус» хочет вернуть Погба, с котором у Моуринью возник конфликт.
Погба выступает за «Манчестер Юнайтед», куда перешёл из туринского «Ювентуса», с 2016 года. В общей сложности он принял участие в 99 матчах за «красных дьяволов» и забил 17 мячей.
Ранее сообщалось, что Погба пообещал Моуринью не поднимать вопрос о своём трансфере до лета 2019 года.