СМИ: «Ювентус» и «Мачестер Юнайтед» могут обменять Дибалу на Погба

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«Манчестер Юнайтед» может обменять французского полузащитника Поля Погба на аргентинского нападающего «Ювентуса» Паоло Дибалу.
СМИ: «Ювентус» и «Мачестер Юнайтед» могут обменять Дибалу на Погба
  • Reuters

Об этом сообщает Calciomercato.it.

По информации издания, наставник манкунианцев Жозе Моуринью заинтересован в приобретении Дибалы. При этом «Ювентус» хочет вернуть Погба, с котором у Моуринью возник конфликт.

Погба выступает за «Манчестер Юнайтед», куда перешёл из туринского «Ювентуса», с 2016 года. В общей сложности он принял участие в 99 матчах за «красных дьяволов» и забил 17 мячей.

Ранее сообщалось, что Погба пообещал Моуринью не поднимать вопрос о своём трансфере до лета 2019 года.

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