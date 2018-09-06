СМИ: Погба пообещал Моуринью не поднимать вопрос о своём трансфере до лета 2019 года

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба договорился о «перемирии» с главным тренером команды Жозе Моуринью.

Как сообщает The Mirror, между хавбеком и португальским тренером всё ещё существуют разногласия, однако Погба пообещал Моуринью не поднимать вопрос о своём трансфере в другой клуб до лета 2019 года.

По информации СМИ, француз ещё летом 2018 года хотел покинуть стан «красных дьяволов» из-за нежелания работать с Моуринью, однако клуб не стал продавать игрока.

Погба выступает за «Манчестер Юнайтед», куда перешёл из туринского «Ювентуса», с 2016 года. В общей сложности он принял участие в 99 матчах за «красных дьяволов» и забил 17 мячей.

Ранее сообщалось, что Погба зимой вернётся из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус».