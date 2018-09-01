СМИ: Погба зимой вернётся из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус»

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Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Поль Погба намерен вернуться в туринский «Ювентус» в зимнее трансферное окно.
СМИ: Погба зимой вернётся из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус»
  • © Mehdi Taamallah
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Tuttosport.

По информации издания, 25-летний француз вернётся в Италию из-за конфликта с главным тренером МЮ Жозе Моуринью.

Погба перешёл из «Ювентуса» в стан манкунианцев в 2016 году за €105 млн. В этом сезоне он сыграл в трёх матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась от идеи приобретения Погба.

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