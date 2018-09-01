СМИ: Погба зимой вернётся из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус»
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- globallookpress.com
Об этом сообщает Tuttosport.
По информации издания, 25-летний француз вернётся в Италию из-за конфликта с главным тренером МЮ Жозе Моуринью.
Погба перешёл из «Ювентуса» в стан манкунианцев в 2016 году за €105 млн. В этом сезоне он сыграл в трёх матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), забил два мяча и отдал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась от идеи приобретения Погба.