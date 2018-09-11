СМИ: Терри может передумать переходить в «Спартак»

Короткая ссылка
Бывший защитник «Челси» и сборной Англии по футболу Джон Терри может передумать переходить в московский «Спартак».
СМИ: Терри может передумать переходить в «Спартак»
  • © РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс»

По информации издания, футболист успешно прошёл медобследование и был готов подписать соглашение с москвичами, но у него возникли сомнения в переезде в Россию из-за негативных отзывов о стране в английской прессе.

Последним днём, когда «Спартак» может обратиться в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой дозаявки, является 14 сентября.

За лондонский «Челси» Терри провёл 714 матчей, пять раз становился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и выигрывал Лигу чемпионов.

Последним его клубом была бирмингемская «Астон Вилла», после чего он стал свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Терри до сих пор не дал согласие на переход в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить