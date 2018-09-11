Новый тренер Медведевой пока не разрешает фигуристке исполнять четверные прыжки

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, готовящаяся к сезону-2018/19 под руководством канадского специалиста Брайана Орсера, рассказала, что новый тренер пока не разрешает ей исполнять четверные прыжки.
Новый тренер Медведевой пока не разрешает фигуристке исполнять четверные прыжки
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Фигурное катание всегда шло вперёд. Оно всегда двигалось. Сейчас опять скачок происходит, и это нормально. Да, девочки могут делать четверные: они пошли и попробовали — могут? Могут. Себя совершенствовать я тоже собираюсь. Я не прыгаю четверной сальхов, мне Брайан не разрешает пока, потому что тело нужно сделать сильнее. В планах, возможно, есть», — цитирует фигуристку «Чемпионат» со ссылкой на эфир Первого канала.

По словам Медведевой, ей предстоит проделать большой объём работы, чтобы выйти на новый уровень под руководством Орсера.

«Все знают, что канадская школа — именно катания, скольжения, этим она всегда отличалась. Положение конька, вес тела на коньке — абсолютно всё по-другому. Катаясь на одном льду с ребятами, которые уже много-много лет катаются у Брайана, я просто чувствую, насколько плохо скольжу и сколькому ещё предстоит научиться. Это займёт не один год, не два», — добавила она.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Медведевой Этери Тутберидзе не стала смотреть выступление Евгении на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

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