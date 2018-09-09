Тутберидзе не стала смотреть выступление Медведевой на контрольных прокатах сборной России

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Тренер Этери Тутберидзе не стала смотреть выступление своей бывшей ученицы Евгении Медведевой на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве.
Тутберидзе не стала смотреть выступление Медведевой на контрольных прокатах сборной России
  • РИА Новости

Ученица Тутберидзе Алина Загитова показывала свою произвольную программу за двумя фигуристками перед выступлением Медведевой. Сразу после проката Загитовой именитый тренер покинула ряды зрителей у бортика, сообщает «Газета.Ru».

После сезона-2017/18 Медведева ушла от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Ранее Брайан Орсер оценил прокат произвольной программы российской фигуристки Евгении Медведевой в рамках контрольных выступлений сборной России в Москве.

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