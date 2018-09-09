Тутберидзе не стала смотреть выступление Медведевой на контрольных прокатах сборной России

Тренер Этери Тутберидзе не стала смотреть выступление своей бывшей ученицы Евгении Медведевой на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве.

РИА Новости

Ученица Тутберидзе Алина Загитова показывала свою произвольную программу за двумя фигуристками перед выступлением Медведевой. Сразу после проката Загитовой именитый тренер покинула ряды зрителей у бортика, сообщает «Газета.Ru». После сезона-2017/18 Медведева ушла от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Ранее Брайан Орсер оценил прокат произвольной программы российской фигуристки Евгении Медведевой в рамках контрольных выступлений сборной России в Москве.