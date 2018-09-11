Сборная Косова по футболу впервые в истории сыграла официальный матч на домашнем стадионе

В матче второго тура группового раунда футбольной Лиги наций сборная непризнанного государства Косово обыграла команду Фарерских островов со счётом 2:0.

Встреча проходила на стадионе имени Фадиля Вокри в Приштине и стала первой в истории сборной Косова, которую команда сыграла на домашней арене. Ранее команда, вошедшая в состав Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2016 году, проводила номинально домашние матчи на территории Албании.

Благодаря этому успеху косовары с четырьмя очками в активе возглавили турнирную таблицу третьей группы дивизиона Д Лиги наций с Фарерскими островами, Азербайджаном и Мальтой.

Ранее сообщалось, что сборная Турции отыгралась с 0:2 и одержала победу над командой Швеции в футбольной Лиге наций.