Более пяти тысяч зрителей посетили первый официальный матч «Авангарда» в Балашихе

Первый матч клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» в подмосковной Балашихе, куда команда переехала перед началом сезона-2018/19 из-за проблем с домашней «Ареной Омск», посетили 5116 человек.

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Об этом сообщает «Чемпионат». В дебютном официальном поединке на «Арене Балашиха» подопечные Боба Хартли одержали победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счётом 4:2. Ранее сообщалось, что СКА обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.