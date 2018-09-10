Более пяти тысяч зрителей посетили первый официальный матч «Авангарда» в Балашихе
Первый матч клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» в подмосковной Балашихе, куда команда переехала перед началом сезона-2018/19 из-за проблем с домашней «Ареной Омск», посетили 5116 человек.
- @hcavangardomsk
Об этом сообщает «Чемпионат».
В дебютном официальном поединке на «Арене Балашиха» подопечные Боба Хартли одержали победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счётом 4:2.
Ранее сообщалось, что СКА обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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