СКА победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 3:1.
Победу санкт-петербургской команде принесли шайбы Ильи Каблукова (20-я минута), Николая Прохоркина (28-я) и Никиты Гусева (40-я).
У гостей отличился Никита Щитов (46-я).
В других матчах дня омский «Авангард» дома переиграл нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 4:2, подольский «Витязь» в родных стенах уступил московскому «Спартаку» — 2:3, а «Йокерит» победил на выезде минское «Динамо» — 3:1.
Ранее сообщалось,что автобус с хоккеистами «Сочи» попал в аварию перед матчем КХЛ со СКА.