СКА победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Санкт-петербургский СКА победил «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 3:1.

Победу санкт-петербургской команде принесли шайбы Ильи Каблукова (20-я минута), Николая Прохоркина (28-я) и Никиты Гусева (40-я).

У гостей отличился Никита Щитов (46-я).

В других матчах дня омский «Авангард» дома переиграл нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 4:2, подольский «Витязь» в родных стенах уступил московскому «Спартаку» — 2:3, а «Йокерит» победил на выезде минское «Динамо» — 3:1.

Ранее сообщалось,что автобус с хоккеистами «Сочи» попал в аварию перед матчем КХЛ со СКА.

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