Тренер сборной Чехии по футболу назвал причины разгромного поражения от России в контрольном матче

Главный тренер сборной Чехии по футболу Карел Яролим прокомментировал игру своей команды в товарищеском матче с Россией, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.

«Поражение от России тяжелее того, что было от Украины в матче Лиги наций. То поражение не так сильно повлияло на самочувствие. Я не нахожу себе места. Трудно объяснить такое поражение. Мы допускали грубые ошибки. На поле не нашлось человека, который повёл бы команду за собой», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Вместе с тем Ярошик ушёл от ответа на вопрос, может ли поражение от России поставить точку в его карьере главного тренера чешской сборной.

«Не буду отвечать на этот вопрос», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Чехию в товарищеском матче.