Тренер сборной Чехии по футболу назвал причины разгромного поражения от России в контрольном матче
- © Miroslav Chaloupka/CTK
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«Поражение от России тяжелее того, что было от Украины в матче Лиги наций. То поражение не так сильно повлияло на самочувствие. Я не нахожу себе места. Трудно объяснить такое поражение. Мы допускали грубые ошибки. На поле не нашлось человека, который повёл бы команду за собой», — цитирует специалиста «Чемпионат».
Вместе с тем Ярошик ушёл от ответа на вопрос, может ли поражение от России поставить точку в его карьере главного тренера чешской сборной.
«Не буду отвечать на этот вопрос», — добавил он.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Чехию в товарищеском матче.