Защитник сборной Чехии рассказал об ожиданиях от матча с национальной командой России
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- globallookpress.com
«Мы просматривали последний матч сборной России с Турцией. Понимаем, что нас ждёт очень тяжёлый матч с серьёзным соперником. Для нас это будет важная игра, крайне важно реабилитироваться за недавнее поражение от Украины в Лиге наций», — заявил спортсмен.
Он также выразил сожаление в связи с тем, что с Чехией не сыграет Артём Дзюба, поскольку посоперничать с ним было бы интересно.
Ранее двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в беседе с НСН прокомментировал победу сборной России над национальной командой Турции в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.