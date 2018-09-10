Защитник сборной Чехии рассказал об ожиданиях от матча с национальной командой России

Защитник немецкого «Вердера» и национальной команды Чехии Теодор Гебре Селассие в беседе с «Известиями» рассказал об ожиданиях от матча со сборной России.

«Мы просматривали последний матч сборной России с Турцией. Понимаем, что нас ждёт очень тяжёлый матч с серьёзным соперником. Для нас это будет важная игра, крайне важно реабилитироваться за недавнее поражение от Украины в Лиге наций», — заявил спортсмен.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что с Чехией не сыграет Артём Дзюба, поскольку посоперничать с ним было бы интересно.

Ранее двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в беседе с НСН прокомментировал победу сборной России над национальной командой Турции в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.