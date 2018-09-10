Защитник сборной России Рауш оценил изменения в национальной команде

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Защитник сборной России по футболу Константин Рауш в беседе с «Известиями» оценил изменения в национальной команде.
Защитник сборной России Рауш оценил изменения в национальной команде
  • РИА Новости

«Почти ничего не изменилось. Только поменялось очень много игроков в её составе», — сказал спортсмен.

По его словам, ушли Сергей Игнашевич и Александр Самедов, ещё несколько футболистов не играют из-за травм или ротации.

«На их место пришли другие ребята, которые заслужили вызов в сборную. Так что в целом ничего не изменилось», — отметил он.

Рауш добавил, что команда относится очень серьёзно к контрольному матчу с Чехией.

Ранее двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в беседе с НСН прокомментировал победу сборной России над национальной командой Турции в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

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