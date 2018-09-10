Джокович рассказал секрет своего преображения

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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал секрет своего преображения.
Джокович рассказал секрет своего преображения
  • Reuters

После поражения в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Джокович отправился в пятидневный поход вместе со своей женой Еленой. По его словам, три дня из пяти они провели на вершине горы Сент-Виктуар во Франции.

«Тогда мы просто сели и стали смотреть на мир новыми глазами, получив вдохновение и мотивацию. Я думал о теннисе, об эмоциях, которые он во мне вызывает. Я словно получил глоток свежего воздуха в своём отношении к теннису», — приводит слова Джоковича пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Он заявил, что начал смотреть по-другому на теннис после того похода. За это время Джокович выиграл два турнира Большого шлема — Уимблдон и US Open, а также выиграл турнир в Цинциннати и дошёл до финала турнира в Лондоне.

Ранее Джокович стал третьей ракеткой мира после победы на US Open.

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