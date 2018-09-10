Джокович стал третьей ракеткой мира после победы на US Open

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый 10 сентября рейтинг спортсменов.
Джокович стал третьей ракеткой мира после победы на US Open
  • Reuters

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте ATP, лидерство сохранил испанец Рафаэль Надаль, вслед за которым расположился швейцарец Роджер Федерер.

На третье место благодаря своей победе на US Open поднялся серб Новак Джокович. Его соперник по финалу — аргентинец Хуан-Мартин дель Потро — опустился на четвёртое место. Пятёрку замыкает немец Александр Зверев.

Лучшим из россиян остался Карен Хачанов, поднявшийся с 35-й на 34-ю позицию.

Даниил Медведев переместился с 36-го на 35-е место.

Андрей Рублёв потерял 33 позиции, заняв 71-ю строчку рейтинга. Евгений Донской опустился на четыре строчки, расположившись на 84-м месте.

Ранее сообщалось, что Джокович сравнялся с Питом Сампрасом по количеству побед на турнирах серии Большого шлема.

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