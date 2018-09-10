Заболотный попал в стартовый состав сборной России на матч с Чехией

Стали известны стартовые составы сборных России на контрольный матч с национальной командой Чехии, который состоится в Ростове-на-Дону.

© Maksim Konstantinov

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В стартовом составе вместо травмированного Артёма Дзюбы выйдет его одноклубник по санкт-петербургскому «Зениту» Антон Заболотный, сообщает пресс-служба сборной России. Стартовый состав @TeamRussia на матч с Чехией. Газинский - капитан! pic.twitter.com/liG87zYU4k — Сборная России (@TeamRussia) 10 сентября 2018 г. Матч Россия — Чехия пройдёт в Ростове-на-Дону 10 сентября, начало — в 19:00. Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский станет капитаном сборной России по футболу в контрольном матче с Чехией.