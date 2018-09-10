Газинский станет капитаном сборной России по футболу в матче с Чехией

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский станет капитаном сборной России по футболу в контрольном матче с Чехией.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Капитан сборной России в матче Лиги наций с Турцией Артём Дзюба пропустит встречу с чехами из-за травмы. Газинский наденет капитанскую повязку национальной команды впервые в своей карьере.

Матч Россия — Чехия состоится в Ростове-на-Дону 10 сентября, начало — в 19:00.

Ранее нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба обратился к партнёрам по национальной команде перед контрольным матчем с Чехией.