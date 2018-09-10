Сироткин заявил, что «Уильямс» связывает большие надежды с выступлением на Гран-при Сингапура

Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин поделился ожиданиями от 15-го этапа «Формулы-1» Гран-при Сингапура.

«Сингапур — это гонка, в которой каждый хочет погоняться. Это очень сложная трасса, с которой потенциально мы связываем большие надежды, так что я с нетерпением жду этого этапа. Я был там раньше, но не могу точно ничего сказать до тех пор, пока не выйду на трассу», — приводит слова Сироткина пресс-служба «Уильямса».

23-летний россиянин, для которого нынешний сезон — дебютный в «Формуле-1», впервые будет выступать на трассе «Марина Бэй».

Гран-при Сингапура пройдёт с 14 по 16 сентября.

Ранее сообщалось, что Сироткин набрал первое очко в чемпионате «Формулы-1» благодаря дисквалификации соперника.