КХЛ назвала лучших игроков первой недели чемпионата

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков первой недели регулярного чемпионата сезона-2018/19.

Лучшим вратарём признали Игоря Бобкова из омского «Авангарда», сообщает пресс-служба лиги. Он не пропускал шайбы на протяжении 111 минут 31 секунды. Вратарь омичей отразил 97,33% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 0,68.

Лучшим защитник был признан Даррен Диц из казахстанского «Барыса». На его счету пять набранных очков: две заброшенные шайбы и три голевые передачи.

Лучшим нападающим стал Антон Бурдасов из уфимского «Салавата Юлаева». Он получил очки во всех сыгранных матчах, набрав шесть баллов по системе «гол плюс пас» — четыре шайбы и две голевые передачи.

Лучшим новичком недели признан нападающий Николай Коваленко из ярославского «Локомотива». 18-летний хоккеист забросил свою дебютную шайбу в лиге, а также завершил неделю с показателем полезности «+2».

Ранее Нижегородское «Торпедо» на домашнем льду обыграло казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.