Драчёв рассказал о позиции нового главы IBU по восстановлению СБР
- РИА Новости
«Мы встречались с ним несколько раз и просто очень хорошо поговорили. Человек позитивно к нам относится и слышит все наши аргументы. Он заверил, что готов идти навстречу и будет поддерживать наше восстановление», — приводит слова Драчёва «Спорт-Экспресс».
Далин возглавил IBU 7 cентября.
СБР был лишён статуса постоянного члена IBU в декабре 2017 года.
7 сентября на конгрессе IBU было принято решение продлить отстранение СБР.
Ранее сообщалось, что следующий конгресс IBU пройдёт в Праге в 2020 году.