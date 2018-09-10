Драчёв рассказал о позиции нового главы IBU по восстановлению СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о позиции нового главы Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина по вопросу восстановления СБР в правах.

«Мы встречались с ним несколько раз и просто очень хорошо поговорили. Человек позитивно к нам относится и слышит все наши аргументы. Он заверил, что готов идти навстречу и будет поддерживать наше восстановление», — приводит слова Драчёва «Спорт-Экспресс».

Далин возглавил IBU 7 cентября.

СБР был лишён статуса постоянного члена IBU в декабре 2017 года.

7 сентября на конгрессе IBU было принято решение продлить отстранение СБР.

Ранее сообщалось, что следующий конгресс IBU пройдёт в Праге в 2020 году.