Следующий конгресс IBU пройдёт в Праге в 2020 году

Стало известно место проведения следующего конгресса Международного союза биатлонистов (IBU), который состоится в 2020 году.

Как сообщает Twitter-аккаунт организации, местом проведения мероприятия в 2020 году станет столица Чехии — Прага.

The IBU Congress has elected the city of Prague (CZE) as the host of the 14th Regular IBU Congress in 2020:



Prague (CZE) - 37 votes

Zlatibor (SRB) - 12 votes — IBU (@biathlonworld) 9 сентября 2018 г.

На конгрессе IBU в хорватском Порече состоялось голосование, в котором за Прагу проголосовали 37 человек. За другой город-кандидат — сербский Златибор — отдали 12 голосов.

На конгрессе в 2020 году может быть рассмотрен вопрос о полноценном восстановлении членства в IBU Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее стало известно место проведения чемпионата мира по биатлону 2023 года.