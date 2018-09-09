Следующий конгресс IBU пройдёт в Праге в 2020 году
- Reuters
Как сообщает Twitter-аккаунт организации, местом проведения мероприятия в 2020 году станет столица Чехии — Прага.
The IBU Congress has elected the city of Prague (CZE) as the host of the 14th Regular IBU Congress in 2020:— IBU (@biathlonworld) 9 сентября 2018 г.
Prague (CZE) - 37 votes
Zlatibor (SRB) - 12 votes
На конгрессе IBU в хорватском Порече состоялось голосование, в котором за Прагу проголосовали 37 человек. За другой город-кандидат — сербский Златибор — отдали 12 голосов.
На конгрессе в 2020 году может быть рассмотрен вопрос о полноценном восстановлении членства в IBU Союза биатлонистов России (СБР).
Ранее стало известно место проведения чемпионата мира по биатлону 2023 года.