Следующий конгресс IBU пройдёт в Праге в 2020 году

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Стало известно место проведения следующего конгресса Международного союза биатлонистов (IBU), который состоится в 2020 году.
Следующий конгресс IBU пройдёт в Праге в 2020 году
  • Reuters

Как сообщает Twitter-аккаунт организации, местом проведения мероприятия в 2020 году станет столица Чехии — Прага.

На конгрессе IBU в хорватском Порече состоялось голосование, в котором за Прагу проголосовали 37 человек. За другой город-кандидат — сербский Златибор — отдали 12 голосов.

На конгрессе в 2020 году может быть рассмотрен вопрос о полноценном восстановлении членства в IBU Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее стало известно место проведения чемпионата мира по биатлону 2023 года.

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