Стало известно место проведения чемпионата мира по биатлону 2023 года

Короткая ссылка
На конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) состоялось голосование по выбору места проведения чемпионата мира по биатлону 2023 года.
Стало известно место проведения чемпионата мира по биатлону 2023 года
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба IBU, большинством голосов делегатов местом проведения мирового первенства выбран немецкий Оберхоф.

На проведение турнира также претендовало чешское Нове-Место, набравшее на семь голосов меньше.

Чемпионат мира 2019 года пройдёт в шведском Эстерсунде, 2020-го — в итальянском Антхольце, а 2021-го — в словенской Поклюке.

Ранее сообщалось, что IBU запретил России принимать международные соревнования по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить