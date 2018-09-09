Стало известно место проведения чемпионата мира по биатлону 2023 года
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба IBU, большинством голосов делегатов местом проведения мирового первенства выбран немецкий Оберхоф.
На проведение турнира также претендовало чешское Нове-Место, набравшее на семь голосов меньше.
Чемпионат мира 2019 года пройдёт в шведском Эстерсунде, 2020-го — в итальянском Антхольце, а 2021-го — в словенской Поклюке.
Ранее сообщалось, что IBU запретил России принимать международные соревнования по биатлону.