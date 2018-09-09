Стало известно место проведения чемпионата мира по биатлону 2023 года

На конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) состоялось голосование по выбору места проведения чемпионата мира по биатлону 2023 года.

Как сообщает пресс-служба IBU, большинством голосов делегатов местом проведения мирового первенства выбран немецкий Оберхоф.

На проведение турнира также претендовало чешское Нове-Место, набравшее на семь голосов меньше.

Чемпионат мира 2019 года пройдёт в шведском Эстерсунде, 2020-го — в итальянском Антхольце, а 2021-го — в словенской Поклюке.

Ранее сообщалось, что IBU запретил России принимать международные соревнования по биатлону.