IBU запретил России принимать международные соревнования по биатлону

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На конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в хорватском Порече было принято решение о запрете проведения соревнований под эгидой IBU в странах, где антидопинговые агентства не соответствуют кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и не имеют его аккредитации.
IBU запретил России принимать международные соревнования по биатлону
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт IBU.

В ноябре 2015 года WADA вынесло решение, согласно которому Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу WADA. РУСАДА не восстановлено в правах до сих пор.

Из-за этого Россия не сможет проводить международные соревнования по биатлону до восстановления РУСАДА.

Ранее в Госдуме прокомментировали решение IBU не восстанавливать в правах Союз биатлонистов России.

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