IBU запретил России принимать международные соревнования по биатлону
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт IBU.
В ноябре 2015 года WADA вынесло решение, согласно которому Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу WADA. РУСАДА не восстановлено в правах до сих пор.
Из-за этого Россия не сможет проводить международные соревнования по биатлону до восстановления РУСАДА.
Ранее в Госдуме прокомментировали решение IBU не восстанавливать в правах Союз биатлонистов России.