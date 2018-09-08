IBU запретил России принимать международные соревнования по биатлону

На конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в хорватском Порече было принято решение о запрете проведения соревнований под эгидой IBU в странах, где антидопинговые агентства не соответствуют кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и не имеют его аккредитации.

Об этом сообщает официальный сайт IBU.

В ноябре 2015 года WADA вынесло решение, согласно которому Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу WADA. РУСАДА не восстановлено в правах до сих пор.

Из-за этого Россия не сможет проводить международные соревнования по биатлону до восстановления РУСАДА.

Ранее в Госдуме прокомментировали решение IBU не восстанавливать в правах Союз биатлонистов России.