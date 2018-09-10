В исполкоме УЕФА назвали здравым предложение отказаться от правила выездного гола

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Вице-президент Турецкой футбольной федерации, член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Сервет Ярдымджы высказал мнение о предложении отменить правило выездного гола.
В исполкоме УЕФА назвали здравым предложение отказаться от правила выездного гола
  • Reuters

«Я согласен с тем, что гостевой гол не должен стоить двух, это звучит здраво. К тому же это очень влияет на тактику команды, особенно если она играет дома. Играя при своих болельщиках, приходится слишком много думать об обороне, ведь пропущенный мяч фактически стоит двух», — приводит слова Ярдымджы ТАСС.

Он отметил, что данное предложение будет рассмотрено соответствующими комитетами УЕФА и вынесено на голосование в исполком.

«Мне пока сложно говорить о том, в какие сроки могут быть внесены изменения. Думаю, ясность по этому вопросу наступит до конца сентября», — добавил функционер.

Правило выездного гола впервые было применено в Кубке обладателей кубков сезона-1965/66. Согласно этому правилу, в двухматчевом противостоянии при равенстве голов по сумме двух встреч преимущество имеет та команда, которая забила больше мячей на выезде.

Ранее сообщалось, что ведущие тренеры Европы предложили УЕФА отменить правило выездного гола.

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