Газзаев призвал не впадать в эйфорию из-за победы сборной России над Турцией в матче Лиги наций

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Бывший главный тренер сборной России по футболу, депутат Государственной думы Валерий Газзаев высказал мнение о победе национальной команды над Турцией в матче Лиги наций УЕФА.
Газзаев призвал не впадать в эйфорию из-за победы сборной России над Турцией в матче Лиги наций
  • РИА Новости

«Всё как всегда: есть позитивные моменты, видно, над чем ещё надо работать. Радует, что достигнут положительный результат. Выиграли, имели преимущество в голевых моментах», — приводит его слова «Советский спорт».

Газзаев отметил, что ему понравились настрой и самоотдача игроков в матче с Турцией.

«Хотя, конечно, что-то ещё надо улучшать. Например, игру в обороне. Средняя линия способна действовать более разнообразно. Поэтому в эйфорию впадать нам точно не надо, ведь у Турции был достаточно молодой состав», — добавил специалист.

Матч Турция — Россия завершился победой подопечных Черчесова со счётом 2:1. Следующим соперником российской команды в Лиге наций станет Швеция. Игра состоится 11 октября.

Ранее Станислав Черчесов высказал мнение, что сборная России должна проводить матчи не только в Москве.

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