Черчесов считает, что сборная России должна проводить матчи не только в Москве

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о важности проведения матчей национальной команды не только в Москве, но и в других городах страны.
Черчесов считает, что сборная России должна проводить матчи не только в Москве
  • Reuters

«Мы не сборная Москвы, нам бы хотелось, чтобы нас видели и в других регионах. Мы бы хотели показать себя в других городах, чтобы это была сборная России», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Он отметил, что в следующем году команда обязательно сыграет в «Лужниках».

«Это наша футбольная Мекка. Дождёмся жеребьёвки отборочного турнира чемпионата Европы, будем исходить из того, кто нам попадётся», — добавил специалист.

Ближайший матч сборная России проведёт в Ростове-на-Дону с национальной командой Чехии. Встреча состоится 10 сентября. Начало — в 19:00.

Ранее Черчесов заявил, что не будет через СМИ называть имя капитана сборной России на матч с Чехией.

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