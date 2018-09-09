Черчесов считает, что сборная России должна проводить матчи не только в Москве

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о важности проведения матчей национальной команды не только в Москве, но и в других городах страны.

«Мы не сборная Москвы, нам бы хотелось, чтобы нас видели и в других регионах. Мы бы хотели показать себя в других городах, чтобы это была сборная России», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Он отметил, что в следующем году команда обязательно сыграет в «Лужниках».

«Это наша футбольная Мекка. Дождёмся жеребьёвки отборочного турнира чемпионата Европы, будем исходить из того, кто нам попадётся», — добавил специалист.

Ближайший матч сборная России проведёт в Ростове-на-Дону с национальной командой Чехии. Встреча состоится 10 сентября. Начало — в 19:00.

Ранее Черчесов заявил, что не будет через СМИ называть имя капитана сборной России на матч с Чехией.