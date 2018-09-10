Осака поднялась на седьмое место в мировом рейтинге теннисисток WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 10 сентября.
Осака поднялась на седьмое место в мировом рейтинге теннисисток WTA
  • Наоми Осака
  • Reuters

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, лидерство сохранила румынка Симона Халеп, а датчанка Каролин Возняцки осталась второй. На третье место поднялась немка Анжелика Кербер, а на четвёртое — француженка Каролин Гарсия. Чешка Петра Квитова осталась пятой.

Победительница US Open японка Наоми Осака поднялась с 19-го на седьмое место, а её соперница по финалу американка Серена Уильмся — с 26-го на 16-е.

Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина, опустившаяся с 11-го на 13-е место. Мария Шарапова переместилась с 22-й на 24-ю позицию. 

Анастасия Павлюченкова осталась 28-й.

Екатерина Макарова поднялась с 45-й на 43-ю позицию. Елена Веснина опустилась с 67-й на 88-ю строчку.

Светлана Кузнецова занимает 108-ю позицию, Наталья Вихлянцева — 109-ю.

Ранее сообщалось, что глава WTA выступил с заявлением в связи с событиями в финале US Open в женском одиночном разряде.

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