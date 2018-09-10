РФС признал неудовлетворительным результат сборной России по пляжному футболу в Евролиге

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин оценил четвёртое место сборной России по пляжному футболу в розыгрыше Евролиги.

«Для нас существует только первое место, поэтому выступление в финале Евролиги неудовлетворительное. Мы не в призёрах, и это для нас очень плохо», — цитирует Анохина ТАСС.

В качестве позитивного момента вице-президент РФС отметил победу над сборной Украины. Он также сказал, что не будут применять радикальных мер по отношению к сборной России, так как она переживает смену поколений.

«Безусловно, влияет смена поколений, но нужно стремиться, нужно работать, такое положение дел не может удовлетворять, будем разбираться», — заключил Анохин.

Ранее сборная России по пляжному футболу не вошла в тройку лучших команд Евролиги впервые с 2006 года.