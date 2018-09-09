Сборная России по пляжному футболу не вошла в тройку лучших команд Евролиги впервые с 2006 года

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Сборная России по пляжному футболу в серии пенальти проиграла национальной команде Португалии в матче за третье место в Суперфинале Евролиги.
Сборная России по пляжному футболу не вошла в тройку лучших команд Евролиги впервые с 2006 года
  • РИА Новости

Основное время встречи завершилось со счётом 3:3, после чего в овертайме команды отличились ещё по разу.

В серии пенальти же удачливей оказались португальцы — 3:2.

В составе россиян отличились Борис Никоноров, Дмитрий Шишин, дублем отметился Фёдор Земсков.

Российская команда впервые с 2006 года не вошла в тройку лучших команд Евролиги.

В финале сыграют Италия и Испания.

Ранее сборная России по пляжному футболу одержала победу над Белоруссией в Суперфинале Евролиги.

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