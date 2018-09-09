Сборная России по пляжному футболу не вошла в тройку лучших команд Евролиги впервые с 2006 года
- РИА Новости
Основное время встречи завершилось со счётом 3:3, после чего в овертайме команды отличились ещё по разу.
В серии пенальти же удачливей оказались португальцы — 3:2.
В составе россиян отличились Борис Никоноров, Дмитрий Шишин, дублем отметился Фёдор Земсков.
Российская команда впервые с 2006 года не вошла в тройку лучших команд Евролиги.
В финале сыграют Италия и Испания.
Ранее сборная России по пляжному футболу одержала победу над Белоруссией в Суперфинале Евролиги.