Сборная России по пляжному футболу одержала победу над Белоруссией в Суперфинале Евролиги

Сборная России по пляжному футболу обыграла Белоруссию в третьем матче второй группы Суперфинала Евролиги.

Встреча, проходившая в итальянском Альгеро, завершилась со счётом 2:1.

В составе россиян отличились Кирилл Романов и Юрий Крашенинников, у белорусов забил Игорь Бриштель.

После трёх игр сборная России набирает шесть очков и гарантирует себе выход из группы со второго места. В этом случае она сыграет за третье место. Если же Украина обыграет Италию, наша команда выйдет из группы с первого места и попадёт в финал.

Ранее сборная России по пляжному футболу разгромила Украину в Суперфинале Евролиги.