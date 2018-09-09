Дзюба назвал своей главной целью стать чемпионом России по футболу

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба назвал главную цель в своей профессиональной карьере.

«Я не был чемпионом России, и главная цель в этом сезоне — победить в турнире. Я лично сделаю для этого всё, уже пора становиться чемпионом», — приводит слова Дзюбы РИА Новости.

По его мнению, футболиста по окончании карьеры оценивают по количеству завоёванных титулов.

30-летний Дзюба, игравший и за «Спартак», и за «Зенит», ни разу не становился чемпионом России.

Ранее нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба вспомнил период своей карьеры, когда был отправлен в аренду в тульский «Арсенал».

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