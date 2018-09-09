Дзюба: меня хотели закопать, но я преодолел это

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу вспомнил период своей карьеры, когда он был отправлен в аренду в тульский «Арсенал».

«Помню очень хорошо это время. Был очень тяжёлый период. От меня отвернулись практически все. Многие люди исчезли из моей жизни. Поначалу это было очень больно, неприятно, неожиданно, жёстко. Тем не менее я благодарен той ситуации. Это было приключение. Непростой путь, но в то же время поучительный и очень важный», — приводит слова форварда «Спорт-Экспресс».

Он рассказал, что в тот момент ему помогли близкие друзья и семья.

«Меня хотели закопать. В один момент я думал, что это получится. Но я преодолел это. Никогда не сдавайтесь, даже если вам кто-то говорит, что вы плохой или ещё что-то. Не надо этому верить. Нужно верить в себя и идти напролом», — добавил Дзюба.

До этого стало известно, что Дзюба пропустит контрольный матч против сборной Чехии.

Ранее Дзюба заявил, что старается разрушить стереотип среди иностранцев о суровых русских.