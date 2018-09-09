Дзюба заявил, что старается разрушить стереотип среди иностранцев о суровых русских

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Нападающий сборной России по футболу и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил, что старается разрушить стереотип среди иностранцев о суровых русских.
Дзюба заявил, что старается разрушить стереотип среди иностранцев о суровых русских
  • РИА Новости

Vamos теперь культовое слово, а раньше было моим словом-паразитом. Мне приходилось общаться с португалоговорящими и испаноговорящими. Я пытаюсь быть коммуникабельным, хотя есть стереотип, что русские суровые. Саша Анюков, конечно, часто подтверждает это. Так вот, я стараюсь этот стереотип убрать. Поэтому и перенимаешь подобное от иностранцев. Кричу Vamos, даже когда детям забиваю», — цитирует форварда «Спорт-Экспресс».

Он также сказал, что очень трудно перестраиваться после чемпионата мира из-за физического и эмоционально истощения.

«В этом отношении мы с ребятами обсуждаем Криштиану Роналду и Лионеля Месси — как они играют в таком режиме. Монстры, преклоняюсь перед ними», — добавил Дзюба.

Ранее сообщалось, что Дзюба и Кудряшов не смогут сыграть против Чехии.

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