Маркизио: удивило, что на товарищеский матч «Зенита» пришли 40 тысяч зрителей

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Итальянский новичок санкт-петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио остался приятно удивлён количеством зрителей, пришедших на товарищеский матч с казахстанским «Кайратом».
Маркизио: удивило, что на товарищеский матч «Зенита» пришли 40 тысяч зрителей
  • РИА Новости

«Тот факт, что на товарищеский матч пришли 40 тыс. зрителей, немного удивил», — приводит слова Маркизио РИА Новости.

Он признался, что и до этого следил за болельщиками санкт-петербургского клуба. Итальянец остался под впечатлением от поддержки в матче со «Спартаком».

«В Санкт-Петербурге замечательные болельщики, которые здорово помогают побеждать. Их поддержка очень важна для игроков», — заключил Маркизио.

Ранее главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дебютный матч итальянского полузащитника Клаудио Маркизио в составе сине-бело-голубых.

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