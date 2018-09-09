Семак прокомментировал дебют Маркизио за «Зенит»
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На 82-й минуте товарищеского матча с казахстанским «Кайратом» Маркизио вышел на замену вместо Матиаса Краневиттера.
«Маркизио нужно время, чтобы набрать форму. Сколько ему понадобится? Всё индивидуально», — цитирует Семака Sport24.
Он также остался доволен, что итальянец смог выйти на поле, хотя до этого провёл всего лишь одну тренировку в новой команде.
«Маркизио нужно было почувствовать атмосферу. Мы рады, что он смог принять участие в этом матче», — заявил Семак.
Ранее Маркизио дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче с «Кайратом».