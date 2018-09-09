Семак прокомментировал дебют Маркизио за «Зенит»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дебютный матч итальянского полузащитника Клаудио Маркизио в составе сине-бело-голубых.

На 82-й минуте товарищеского матча с казахстанским «Кайратом» Маркизио вышел на замену вместо Матиаса Краневиттера.

«Маркизио нужно время, чтобы набрать форму. Сколько ему понадобится? Всё индивидуально», — цитирует Семака Sport24.

Он также остался доволен, что итальянец смог выйти на поле, хотя до этого провёл всего лишь одну тренировку в новой команде.

«Маркизио нужно было почувствовать атмосферу. Мы рады, что он смог принять участие в этом матче», — заявил Семак.

Ранее Маркизио дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче с «Кайратом».