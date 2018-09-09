Черышев обратился к болельщикам сборной России перед матчем с Чехией

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Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев обратился к болельщикам национальной команды накануне домашнего контрольного матча с Чехией.
Черышев обратился к болельщикам сборной России перед матчем с Чехией
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Ребята, завтра у нас очень важный матч. Сборная России рассчитывает на вашу поддержку. Мы потеряли Артёма Дзюбу и Фёдора Кудряшова, но будем играть за них и за себя. Вперёд, Россия!» — приводит слова Черышева пресс-служба сборной России в Twitter.

Защитник Кудряшов и нападающий Дзюба пропустят матч со сборной Чехии из-за травм, полученных в матче Лиги наций с командой Турции.

Сборная Россия по футболу сыграет с Чехией в Ростове-на-Дону 10 сентября.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о важности проведения матчей национальной команды не только в Москве, но и в других городах страны.

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