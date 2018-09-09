СМИ: «Аякс» отказался продавать футболиста в «Тоттенхэм» за €50 млн
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- globallookpress.com
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, англичане предпринимали попытку приобрести игрока до закрытия летнего трансферного окна, но руководство голландского клуба ответило отказом. При этом в «Тоттенхэм» хотят попробовать подписать контракт с де Йонгом зимой.
В минувшем сезоне хавбек сыграл в 22 матчах чемпионата Нидерландов и отдал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что Неймар попросил «Барселону» вернуть его в команду.