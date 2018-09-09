Бьорндален заявил, что точно не вернётся в биатлон

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален не вернётся в профессиональный спорт даже в случае победы в Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене, в которой он выступит со своей супругой Дарьей Домрачевой.

«Вряд ли мы должны думать о победе в этой гонке. Надеемся, что не станем последними. Постараемся показать свой максимум, но в любом случае возвращение в спорт для меня невозможно», — цитирует норвежца ТАСС.

Он также рассказал, что получил приглашение участвовать в Рождественской гонке, так как организатором является его давний друг.

«В Рождественской гонке я выступал пять или шесть раз. Поэтому он спросил меня, не хочу ли я выступить в ней в последний раз для немецких болельщиков. Обсудив это предложение с Дарьей, мы приняли решение порадовать наших немецких поклонников. Тем более выступать там всегда очень приятно», — добавил Бьорндален.

Ранее сообщалось, что Бьорндален и Домрачева выступят на Рождественской гонке 2018 года.