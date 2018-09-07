Бьорндален и Домрачева выступят на Рождественской гонке 2018 года

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Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален и его супруга, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, примут участие в традиционной Рождественской гонке 2018 года.
Бьорндален и Домрачева выступят на Рождественской гонке 2018 года
  • РИА Новости

Об этом Домарчева сообщила в своём Instagram.

Рождественская гонка 2018 года пройдёт в немецком Гильзенкирхене на стадионе футбольного клуба «Шальке» 29 декабря.

Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории. В его активе 13 наград Олимпийских игр, восемь из которых — золотые, а также 20 побед на чемпионатах мира и шесть «Больших хрустальных глобусов».

Домрачева является четырёхкратной олимпийской чемпионкой, а также двукратной чемпионкой мира. В её активе один «Большой хрустальный глобус».

Оба спортсмена объявили о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона-2017/18.

Ранее сообщалось, что IBU не восстановил Союз биатлонистов России в правах.

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