Бьорндален и Домрачева выступят на Рождественской гонке 2018 года
- РИА Новости
Об этом Домарчева сообщила в своём Instagram.
Рождественская гонка 2018 года пройдёт в немецком Гильзенкирхене на стадионе футбольного клуба «Шальке» 29 декабря.
Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории. В его активе 13 наград Олимпийских игр, восемь из которых — золотые, а также 20 побед на чемпионатах мира и шесть «Больших хрустальных глобусов».
Домрачева является четырёхкратной олимпийской чемпионкой, а также двукратной чемпионкой мира. В её активе один «Большой хрустальный глобус».
Оба спортсмена объявили о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона-2017/18.
Ранее сообщалось, что IBU не восстановил Союз биатлонистов России в правах.