Потерявший сознание во время матча Англия — Испания Шоу заявил, что скоро вернётся в строй

Защитник сборной Англии по футболу Люк Шоу, потерявший сознание во время матча Лиги наций УЕФА против Испании, пообещал в скором времени вернуться на поле.

Об этом он сообщил в своём Twitter.

Thank you for all the love and support I am doing fine and am in the best hands. I’m a fighter so I will be back soon! ❤💪🏼 — Luke Shaw (@LukeShaw23) 8 сентября 2018 г.

«Спасибо вам за всю вашу любовь и поддержу. Я чувствую себя хорошо и нахожусь в надёжных руках. Я боец, так что скоро вернусь на поле», — написал футболист.

На 47-й минуте матча Англия — Испания Шоу в борьбе с Дани Карвахалем получил повреждение, после того как неудачно приземлился на газон и ударился головой. Англичанин покинул поле на носилках.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу испанцев.

Ранее Саутгейт заявил, что пока сложно сказать, терял ли Шоу сознание от удара о газон в матче с Испанией.