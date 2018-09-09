Потерявший сознание во время матча Англия — Испания Шоу заявил, что скоро вернётся в строй
- Reuters
Об этом он сообщил в своём Twitter.
Thank you for all the love and support I am doing fine and am in the best hands. I’m a fighter so I will be back soon! ❤💪🏼— Luke Shaw (@LukeShaw23) 8 сентября 2018 г.
«Спасибо вам за всю вашу любовь и поддержу. Я чувствую себя хорошо и нахожусь в надёжных руках. Я боец, так что скоро вернусь на поле», — написал футболист.
На 47-й минуте матча Англия — Испания Шоу в борьбе с Дани Карвахалем получил повреждение, после того как неудачно приземлился на газон и ударился головой. Англичанин покинул поле на носилках.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу испанцев.
Ранее Саутгейт заявил, что пока сложно сказать, терял ли Шоу сознание от удара о газон в матче с Испанией.