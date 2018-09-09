Потерявший сознание во время матча Англия — Испания Шоу заявил, что скоро вернётся в строй

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Защитник сборной Англии по футболу Люк Шоу, потерявший сознание во время матча Лиги наций УЕФА против Испании, пообещал в скором времени вернуться на поле.
Потерявший сознание во время матча Англия — Испания Шоу заявил, что скоро вернётся в строй
  • Reuters

Об этом он сообщил в своём Twitter.

«Спасибо вам за всю вашу любовь и поддержу. Я чувствую себя хорошо и нахожусь в надёжных руках. Я боец, так что скоро вернусь на поле», — написал футболист.

На 47-й минуте матча Англия — Испания Шоу в борьбе с Дани Карвахалем получил повреждение, после того как неудачно приземлился на газон и ударился головой. Англичанин покинул поле на носилках.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу испанцев.

Ранее Саутгейт заявил, что пока сложно сказать, терял ли Шоу сознание от удара о газон в матче с Испанией.

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