Саутгейт заявил, что пока сложно сказать, терял ли Шоу сознание от удара о газон в матче с Испанией

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт рассказал о самочувствии защитника Люка Шоу, получившего повреждение в матче Лиги наций УЕФА против национальной команды Испании.

«В раздевалке Шоу сел и начал разговаривать, он выглядел довольно хорошо», — приводит слова Саутгейта Daily Mail.

Он отметил, что 23-летнему защитнику предстоит пройти ряд обследований из-за инцидента.

«Сложно сказать, был ли Шоу без сознания. Мы не будем рисковать его здоровьем. Это выглядело неприятно, но сейчас он ходит и разговаривает», — добавил тренер.

На 47-й минуте матча Англия — Испания Шоу в борьбе с Дани Карвахалем получил повреждение, неудачно приземлившись на газон и ударившись головой. Англичанин не смог самостоятельно покинуть поле и был унесён на носилках.

Ранее сообщалось, что Испания одержала волевую победу над Англией в матче Лиги наций.