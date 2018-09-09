Азаренко поддержала Уильямс, которая в финале US Open обвинила судью в сексизме

Короткая ссылка
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко выступила в поддержку американки Серены Уильямс, которая обвинила судью в сексизме в финальном матче US Open против японки Наоми Осаки.
Азаренко поддержала Уильямс, которая в финале US Open обвинила судью в сексизме
  • Reuters

«Если бы это был мужской матч, этого бы не случилось. Такого бы не произошло», — написала экс первая ракетка мира в своём Twitter.

Она также отметила игру Осаки, которая стала победительницей Открытого чемпионата США.

«Наоми Осака играла потрясающе. Она победила заслуженно. Это без сомнений. Поздравляю», — добавила Азаренко.

20-летняя Осака одержала победу над Уильямс со счётом 6:2, 6:4 и впервые в своей карьере выиграла турнир серии Большого шлема. По ходу матча американка подошла к сетке и назвала судью вором и лжецом, после того как получила предупреждение за подсказки тренера, который впоследствии признал, что помогал подопечной.

Уильямс также обвинила рефери в сексизме.

Ранее глава ФТР высказался о конфликте Cерены Уильямс с судьёй финала US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить