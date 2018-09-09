Азаренко поддержала Уильямс, которая в финале US Open обвинила судью в сексизме

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко выступила в поддержку американки Серены Уильямс, которая обвинила судью в сексизме в финальном матче US Open против японки Наоми Осаки.

«Если бы это был мужской матч, этого бы не случилось. Такого бы не произошло», — написала экс первая ракетка мира в своём Twitter.

If it was men’s match, this wouldn’t happen like this.

It just wouldn’t — victoria azarenka (@vika7) 8 сентября 2018 г.

Она также отметила игру Осаки, которая стала победительницей Открытого чемпионата США.

«Наоми Осака играла потрясающе. Она победила заслуженно. Это без сомнений. Поздравляю», — добавила Азаренко.

20-летняя Осака одержала победу над Уильямс со счётом 6:2, 6:4 и впервые в своей карьере выиграла турнир серии Большого шлема. По ходу матча американка подошла к сетке и назвала судью вором и лжецом, после того как получила предупреждение за подсказки тренера, который впоследствии признал, что помогал подопечной.

Уильямс также обвинила рефери в сексизме.

Ранее глава ФТР высказался о конфликте Cерены Уильямс с судьёй финала US Open.