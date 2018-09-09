Азаренко поддержала Уильямс, которая в финале US Open обвинила судью в сексизме
- Reuters
«Если бы это был мужской матч, этого бы не случилось. Такого бы не произошло», — написала экс первая ракетка мира в своём Twitter.
If it was men’s match, this wouldn’t happen like this.— victoria azarenka (@vika7) 8 сентября 2018 г.
It just wouldn’t
Она также отметила игру Осаки, которая стала победительницей Открытого чемпионата США.
«Наоми Осака играла потрясающе. Она победила заслуженно. Это без сомнений. Поздравляю», — добавила Азаренко.
20-летняя Осака одержала победу над Уильямс со счётом 6:2, 6:4 и впервые в своей карьере выиграла турнир серии Большого шлема. По ходу матча американка подошла к сетке и назвала судью вором и лжецом, после того как получила предупреждение за подсказки тренера, который впоследствии признал, что помогал подопечной.
Уильямс также обвинила рефери в сексизме.
Ранее глава ФТР высказался о конфликте Cерены Уильямс с судьёй финала US Open.