Глава ФТР высказался о конфликте Cерены Уильямс с судьёй финала US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал конфликт американки Серены Уильямс с судьёй финального матча Открытого чемпионата США по теннису с японкой Наоми Осакой.

«Судья прав, он действовал по букве закона. Видимо, ему не дали знак за этот матч, чтобы не нагнетать обстановку на награждении. Я знаю этого судью только с самой хорошей стороны. Правила едины для всех. Я не считаю, что судья жёстко наказывал Уильямс. Это обычное нарушение, которое обычно и карается», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Он отметил, что такое поведение Серены — это лишь эмоции, за которыми ничего больше на стоит.

«Игроки по-разному реагируют в силу своего характера, но японка выдержала бы. Обвинения Серены — это сверх крыши», — добавил глава ФТР.

20-летняя Осака одержала победу над Уильямс со счётом 6:2, 6:4 и впервые в своей карьере выиграла турнир серии Большого шлема. По ходу матча американка подошла к сетке и назвала судью вором и лжецом, после того как получила предупреждение за подсказки тренера, который впоследствии признал, что помогал подопечной.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс обвинила судью финала US Open в сексизме.