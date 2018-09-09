Серена Уильямс обвинила судью финала US Open в сексизме

Американская теннисистка Серена Уильямс высказалась об инциденте с судьёй в финале Открытого чемпионата США по теннису против японки Наоми Осаки.

«Я не согласна с тем, что судья вынес мне предупреждение, потому что тренер мне не помогал. Почему я считаю его вором? Потому что он отнял у меня очко. Он обвинил меня в жульничестве, а я не жульничала. После матча мы поговорили. Я сказала ему, что понимаю, как это могло выглядеть со стороны, но тренер мне ничего не подсказывал. Сказала, что лучше проиграю, чем выиграю за счёт жульничества. Мне не нужно жульничать ради победы, я и так достаточно выиграла. И никогда так не делала», — приводит слова Уильямс пресс-служба турнира.

Она отметила, что не может точно сказать, повлиял ли штраф на исход противостояния с Осакой.

«То, что судья отнял у меня гейм после того, как я назвала его вором, похоже на сексизм. Он никогда не отнимал гейм у мужчин, когда они говорили ему то же самое. У меня это в голове не укладывается. Я продолжу бороться за женщин и за равенство. Например, чтобы Ализе Корне могла снять футболку и не получить за это штраф», — добавила американка.

20-летняя Осака одержала победу над Уильямс со счётом 6:2, 6:4 и впервые в своей карьере выиграла турнир серии Большого шлема. По ходу матча американка подошла к сетке и назвала судью вором и лжецом, после того как получила предупреждение за подсказки тренера.

Ранее Осака заявила, что инцидент в финале US Open не изменит её отношения к Серене Уильямс.