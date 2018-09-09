Новобранец «Зенита» Маркизио провёл первую тренировку в санкт-петербургском клубе
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Об этом сообщает Twitter клуба с берегов Невы.
.@ClaMarchisio8 провёл первую тренировку вместе с командой 🤙 #МаркизиоВЗенитеpic.twitter.com/8ujs4NEou5— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 9 сентября 2018 г.
Маркизио покинул «Ювентус», за который выступал 25 лет. В составе туринцев он семь раз становился чемпионом Италии, четыре раза выигрывал Кубок страны и трижды — Суперкубок Италии, а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов.
Соглашение «Зенита» с футболистом рассчитано на два года.
Ранее Маркизио рассказал, кто убедил его перейти в «Зенит».