Новобранец «Зенита» Маркизио провёл первую тренировку в санкт-петербургском клубе

Итальянский футболист Клаудио Маркизио провёл первую тренировку в санкт-петербургском «Зените», в который он недавно перешёл на правах свободного агента.

Об этом сообщает Twitter клуба с берегов Невы.

Маркизио покинул «Ювентус», за который выступал 25 лет. В составе туринцев он семь раз становился чемпионом Италии, четыре раза выигрывал Кубок страны и трижды — Суперкубок Италии, а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

Соглашение «Зенита» с футболистом рассчитано на два года.

Ранее Маркизио рассказал, кто убедил его перейти в «Зенит».