Новобранец «Зенита» Маркизио провёл первую тренировку в санкт-петербургском клубе

Короткая ссылка
Итальянский футболист Клаудио Маркизио провёл первую тренировку в санкт-петербургском «Зените», в который он недавно перешёл на правах свободного агента.
Новобранец «Зенита» Маркизио провёл первую тренировку в санкт-петербургском клубе
  • ©fc-zenit.ru

Об этом сообщает Twitter клуба с берегов Невы.

Маркизио покинул «Ювентус», за который выступал 25 лет. В составе туринцев он семь раз становился чемпионом Италии, четыре раза выигрывал Кубок страны и трижды — Суперкубок Италии, а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

Соглашение «Зенита» с футболистом рассчитано на два года.

Ранее Маркизио рассказал, кто убедил его перейти в «Зенит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить