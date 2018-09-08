Маркизио рассказал, кто убедил его перейти в «Зенит»

Итальянский полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал, кто убедил его перейти в санкт-петербургский клуб.

«Мне посчастливилось знать Хавьера Рибалту, который сразу убедил меня», — приводит слова Маркизио Sky Sport.

Рибалта с нового сезона стал спортивным директором «Зенита». Специалист известен по работе в итальянском «Ювентусе» и английском «Манчестер Юнайтед».

Маркизио выразил надежду, что будет играть за «Зенит» так же хорошо, как команда начала сезон. Итальянец добавил, что уже знает некоторых своих партнёров по клубу, и рассказал о целях команды на сезон.

«Рибалта убедил меня сразу же. «Зенит» хочет выиграть чемпионат России и вернуться в Лигу чемпионов, поэтому я решил принять это предложение», — добавил Маркизио.

Ранее сообщалось, что новичок футбольного клуба «Зенит» Клаудио Маркизио прилетел со своей семьёй в Санкт-Петербург.