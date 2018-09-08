Маркизио рассказал, кто убедил его перейти в «Зенит»

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Итальянский полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал, кто убедил его перейти в санкт-петербургский клуб.
Маркизио рассказал, кто убедил его перейти в «Зенит»
  • ©fc-zenit.ru

«Мне посчастливилось знать Хавьера Рибалту, который сразу убедил меня», — приводит слова Маркизио Sky Sport.

Рибалта с нового сезона стал спортивным директором «Зенита». Специалист известен по работе в итальянском «Ювентусе» и английском «Манчестер Юнайтед».

Маркизио выразил надежду, что будет играть за «Зенит» так же хорошо, как команда начала сезон. Итальянец добавил, что уже знает некоторых своих партнёров по клубу, и рассказал о целях команды на сезон.  

«Рибалта убедил меня сразу же. «Зенит» хочет выиграть чемпионат России и вернуться в Лигу чемпионов, поэтому я решил принять это предложение», —  добавил Маркизио.

Ранее сообщалось, что новичок футбольного клуба «Зенит» Клаудио Маркизио прилетел со своей семьёй в Санкт-Петербург.

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