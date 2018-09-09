Бычкова прокомментировала конфликт Cерены Уильямс с судьёй финала US Open

Завершившая профессиональную карьеру российская теннисистка, а ныне телекомментатор Екатерина Бычкова высказала мнение о поведении американки Серены Уильямс в финале Открытого чемпионата США по теннису против японки Наоми Осаки.

«В ситуации нет ничего сверхъестественного, кроме того, что это финал турнира серии Большого шлема, который проходил с участием Серены Уильямс. Случись это в первом круге на любом другом корте, ничего страшного бы не произошло. Но так как это финал и Серена Уильямс, всё обрастает другими историями: человечность, расизм, сексизм», — приводит слова Бычковой «Чемпионат».

Она отметила, что все теннисистки действуют по одним и тем же правилам, и Уильямс на должна получать никаких поблажек.

«Серена разбила ракетку в мясо, одним ударом сломав её на пять частей. Это было второе предупреждение. По регламенту прав судья, по критериям человечности — Серена. Но мы ведь обсуждаем правила большого тенниса. Предупреждение за тренера, которое выносится на усмотрение судьи, даёт штраф, и он никак не оспаривается», — добавила бывшая теннисистка.

20-летняя Осака одержала победу над Уильямс со счётом 6:2, 6:4 и впервые в своей карьере выиграла турнир серии Большого шлема. По ходу матча американка подошла к сетке и назвала судью вором и лжецом, после того как получила предупреждение за подсказки тренера, который впоследствии признал, что помогал подопечной.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс обвинила судью финала US Open в сексизме.