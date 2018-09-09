Камельзон считает, что игра Осаки в финале US Open достойна высшей похвалы

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу японской теннисистки Наоми Осаки над американкой Сереной Уильямс в финале четвёртого в сезоне турнира Большого шлема.

«Осака прыгнула выше крыши. Считаю, что свою задачу японка выполнила уже тогда, когда добралась до финала. Её матчи до финала были потрясающими, а игра в решающей встрече достойна высшей похвалы», — приводит слова Камельзона РИА Новости.

Он отметил, что Осака продемонстрировала выдержанность в противостоянии с Уильямс.

«Она комбинационный игрок, здорово держит заднюю линию, а Серена Уильямс старалась укладывать мячи под заднюю линию, делала эйсы. Казалось бы, у Серены невероятный запас прочности, она была в своей лучшей форме в Нью-Йорке, но Наоми разводила комбинациями американку по углам», — добавил специалист.

В финале US Open 2018 20-летняя Осака одержала победу над Уильямс со счётом 6:2, 6:4 и впервые в своей карьере выиграла турнир серии Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс обвинила судью финала US Open в сексизме.