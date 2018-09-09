Осака призналась, что ещё не знает, как будет праздновать победу на US Open

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала, как планирует отпраздновать свою победу на Открытом чемпионате США по теннису.

«Сейчас самым большим подарком для меня будет встреча с сестрой по приезде в Токио. Вечеринка по поводу победы? Я не такая социальная личность. Может быть, буду играть в видеоигры. Пока не знаю», — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.

В финале US Open 2018 20-летняя Осака одержала победу над Уильямс со счётом 6:2, 6:4 и впервые в своей карьере выиграла турнир серии Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс обвинила судью финала US Open в сексизме.