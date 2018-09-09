Осака призналась, что ещё не знает, как будет праздновать победу на US Open
- Reuters
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«Сейчас самым большим подарком для меня будет встреча с сестрой по приезде в Токио. Вечеринка по поводу победы? Я не такая социальная личность. Может быть, буду играть в видеоигры. Пока не знаю», — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.
В финале US Open 2018 20-летняя Осака одержала победу над Уильямс со счётом 6:2, 6:4 и впервые в своей карьере выиграла турнир серии Большого шлема.
Ранее сообщалось, что Серена Уильямс обвинила судью финала US Open в сексизме.