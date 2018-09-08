СМИ: Каррера советовался с экс-наставником «Челси» Конте о приглашении Терри в «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера советовался с экс-наставником «Челси» Антонио Конте о приглашении бывшего капитана лондонского клуба Джона Терри в российский коллектив.

Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, Конте сказал Каррере, что защитник легко сможет адаптироваться к российскому чемпионату.

Терри известен выступлениями за лондонский «Челси», за который он провёл 714 матчей, пять раз становился чемпионом Английской премьер-лиги и выигрывал Лигу чемпионов.

Последним его клубом была бирмингемская «Астон Вилла», после чего стал свободным агентом.

Ранее агент Селюк прокомментировал информацию о том, что Терри станет футболистом «Спартака».