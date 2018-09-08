Агент Селюк прокомментировал информацию о том, что Терри станет футболистом «Спартака»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что экс-капитан лондонского «Челси» и сборной Англии по футболу Джон Терри в скором времени станет игроком московского «Спартака».

«Терри лидер, поэтому это нормальный ход руководства «Спартака», учитывая, что основной защитник Жиго травмирован на длительный срок», — цитирует агента Sport24.

Он также считает, что в связи с травмами центральных защитников красно-белым пригодится такой опытный игрок.

«Думаю, что Терри будет помощником Карреры на поле и будет руководить обороной «Спартака». Оборонительные редуты только прибавят с его приходом. Футболист с его опытом сможет не только руководить обороной, но и обучать других игроков», — добавил Селюк.

Ранее Павлюченко заявил, что не верит в приход Терри в «Спартак».